«Прямые перелеты из московского аэропорта Домодедово на рейсах Egypt Air будут выполняться сразу в два египетских курортных региона – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа запланирована с 9 августа до 27 марта 2022 года. Тип воздушного судна – Airbus A330-300 на 264 места в эконом-классе и 34 в бизнесе», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, рейсы из Москвы в Хургаду будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 5 утра по московскому времени. Обратный рейс в 21:30.

Из Москвы в Шарм-эль-Шейх рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Домодедово в 5 утра, обратный рейс в 21:30.

«Перелет регулярными рейсами с удобным для туристов расписанием – прибытие на курорты рано утром и возвращение вечерним рейсом», — добавили в компании.

Туроператор предлагает 164 отеля, из них 80 в Хургаде и 84 в Шарм-Эль-Шейхе, в том числе гостиницы, работающие по концепции семейного отдыха, а также эко-френдли отели с погружением в местный колорит. Минимальная стоимость тура в Шарм-эль-Шейх с перелетом на 7 ночей в отель 5* по системе «все включено» начинается от 44,4 тыс. рублей с человека при двухместном размещении. На тех же условиях в Хургаде минимальная цена за тур начинается от 51,5 тыс. рублей.

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Оригинал справки с результатом ПЦР-теста должен быть в распечатанном виде, с «живой печатью» клиники и QR-кодом. QR-код должен содержать: название лаборатории, ФИО, номер заграничного паспорта, дату рождения, тип теста (ПЦР), дату и время забора материала, результат. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной въездной визы сроком на 30 дней для граждан РФ – $25 (оплата только наличными).

Туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт штамп «sinai only».