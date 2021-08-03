"В соответствии с документом, проведению профилактических прививок по эпидпоказаниям подлежит ряд категорий граждан, не имеющих противопоказаний к иммунизации, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг", — сказал сотрудник Роспотребнадзора.

Также вакцинации подлежат судьи и работники аппаратов судов в КЧР, госслужащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие работники органов власти.

Кроме того, прививки необходимо сделать студентам вузов и ссузов старше 18 лет, членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах.

В КЧР будут провакцинированы работники салонов красоты, косметических и массажных салонов, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

В соответствии с постановлением главного санврача КЧР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 16 августа, вторым компонентом — до 7 сентября 2021 года.