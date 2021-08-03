"Трое прооперированы, 10 человек готовятся к выписке. 9 человек останутся в госпиталях", — сказал министр журналистам в ходе рабочей поездки в Тольятти Самарской области.

"Трое погибли. Сейчас принимаются все мероприятия по вывозу тела непосредственно на Родину", — добавил Мурашко.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Генконсульство РФ в Анталье во взаимодействии с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших на Родину.