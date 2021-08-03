За аналогичный период прошлого года пассажиропоток воронежского аэропорта составил 158,6 тыс. пассажиров. Таким образом, показатель вырос почти в 2 раза.

В июне текущего года аэропорт обслужил 71,4 тыс. человек (рост в 3,7 раза).

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Воронеж в январе-июне доковидного 2019 года превысил 372,6 тыс. человек. Таким образом, в первом полугодии текущего года пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 17%.

По итогам 2020 года аэропорт Воронежа обслужил 444,8 тыс. человек.

Аэропорт является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе. Наибольшее количество рейсов из/в аэропорт выполняют "Аэрофлот" и "Руслайн". В 2019 году аэропорт вошел в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко.