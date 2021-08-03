«По ситуации на 10.00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате (провинция Анталья), продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности», — говорится в сообщении.

По информации дипмиссии, в зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.

«Сотрудники Генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии. Генконсульство во взаимодействии с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших на Родину», — добавили в консульстве.

Как сообщалось, около 18.00 2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя — автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.