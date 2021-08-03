"В непосредственной близости от делового центра "Парк Хуамин" завершается благоустройство традиционного китайского парка площадью более 5 га. Работы вышли на финишную прямую, готовность парка можно оценить примерно в 90%", — рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Завершение работ и открытие парка намечено на конец текущего года. Парк будет доступен всем желающим. Идея парка — в воссоздании на территории Москвы ландшафта парка Императорского дворца в Китае в уменьшенном формате. Для росписи зданий были приглашены китайские мастера, часть материалов, в том числе традиционная черепица и ландшафтный камень, тоже оригинальные. Проект реализуют на средства инвесторов.

На территории парка создан пруд, по берегам которого установят беседки, через ручьи перекинут мостики и пр. В выставочном зале будет открыта экспозиция, посвященная китайской культуре, появится зал для чайных церемоний, центр традиционной китайской медицины и ресторан национальной кухни.

Ранее парк планировалось открыть до 30 июня 2021 года.

МФК "Парк Хуамин" с пятизвездочной гостиницей, апарт-отелем и офисами построен на ул. Вильгельма Пика в СВАО Москвы. Одна из главных особенностей центра — светодиодные ламели, с помощью которых на фасадах будут воспроизводить традиционные сюжеты мастеров китайского искусства, например, дерево бонсай или арки пайфан с орнаментом.