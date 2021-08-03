В сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) говорится, что полеты по обоим направлениям будут выполняться дважды в неделю на Airbus А319.

Время в пути из Владивостока в Читу составит 3 часа 35 минут, из Владивостока в Улан-Уде — 4 часа.

Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время прямого авиасообщения Владивостока с Читой и Улан-Удэ нет. Полеты по новым маршрутам включены в программу субсидируемых билетов в ДФО.

Как сообщалось, ожидается, что объединенная Дальневосточная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" вошли Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передают 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из 91 самолета и 40 вертолетов.

Для раскатки первых 20 маршрутов правительство выделило перевозчику 1,5 млрд рублей.