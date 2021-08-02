«1 августа в реанимации больницы Владикавказа умер Сергей Минделевич. Планируем похоронить в любимом его Приэльбрусье, если получится, или в Москве. Решаем с родственниками. Ковид. Болезнь забрала его очень стремительно. Классика: высокая температура, скорая помощь, общее отделение, реанимация, ИВЛ 5 суток, телефонный звонок с выяснением, кем я ему прихожусь. Врачи сделали, что могли и даже больше. Так закончился наш отпуск. Что будет дальше без него, даже думать пока не могу», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

Сергей Менделевич родился 7 февраля 1946 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности инженер-физик по автоматике и электронике. Увлекался активным туризмом, мастер спорта по туризму, много лет занимался общественной деятельностью, связанной с развитием детского и юношеского активного туризма. С 2000 года был главным редактором газеты «Вольный ветер».

В 2011-2013 году возглавлял рабочую группу Общественной палаты РФ по детскому туризму, с 2012 года по настоящее время руководил комиссией детско-юношеского туризма Общественного совета при Ростуризме. С 2014 по 2020 годы — член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве, руководитель рабочей группы по связям с общественностью координационного совета.