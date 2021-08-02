"С тревогой следим за ситуацией, которая разворачивается в Турции: в ДТП попал автобус с самарскими туристами. Трагедия унесла жизни людей, часть пассажиров автобуса доставлена в больницы в тяжелом состоянии. Сейчас принимаем все меры, чтобы выяснить имена погибших и пострадавших людей, чтобы понять и оказать всестороннюю помощь", — сказал глава региона Дмитрий Азаров в своем официальном инстаграме.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате три человека погибли, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в реанимации.