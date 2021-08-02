"В провинции Анталья в районе курортного города Манавгат произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, ещё два человека — в реанимации", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава РФ.

В компании "Интурист" ранее сообщили "Интерфаксу", что число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека, пока неясно, является ли он гражданином России.

"По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось вначале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России", — сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании также заявили, что все расходы по лечению и (при необходимости) репатриации находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.