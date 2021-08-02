Ранее Генконсульство России в Анталье сообщило, что около около 18.00 в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов. Россияне приехали в Турцию по линии туроператора «Интурист». Как сообщалось, трое из находившихся в автобусе погибли, пятеро получили тяжелые травмы. Позже туроператор сообщил о гибели четвертого пострадавшего в аварии.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Двое из них находятся в реанимационном отделении», — сообщает пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, со всеми пострадавшими находятся русскоязычные гиды.

В сообщении также приводится телефон для экстренной связи Генконсульства России в Анталье — +90 (541) 417 87 78.

По информации туроператора "Интурист", в автобусе находились туристы из Самары, которые ехали в аэропорт после завершения отдыха.