«Мы готовы оперативно отправить в Турцию родственников пострадавших в ДТП в Анталье российских туристов», — сказали в компании.

Там пояснили, что для этого им нужно обратиться в те турагентства, где покупались туры, или в центральный офис "Интуриста" в Москве по телефону 8 (495) 933-55-77.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, из них трое — россияне, по одному пока нет информации. Пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. Автобус врезался в ограждение на боковой развязке в районе курорта Манавгат, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Как сообщалос, все погибшие и пострадавшие застрахованы в компании "РЕСО-Гарантия".