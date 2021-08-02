«По последней информации, в результате ДТП погибло четыре человека, а не три, как сообщалось в начале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России», — сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании также заявили, что все расходы по лечению и (при необходимости) репатриации находится в сфере ответственности страховой компании «РЕСО-Гарантия», где были застрахованы все туристы.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, из них трое — россияне. Пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке в районе курорта Манавгат, выехал на встречную полосу и перевернулся.