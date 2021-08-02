«2 августа в районе Манавгата около 18.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения», — сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

«Двое раненых находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — добавили в Генконсульстве. Его сотрудник выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

Как сообщалось, туристы направлялись в аэропорт Антальи для вылета вечерним рейсом в Самару. В Турцию они приехали по линии туроператора «Интурист». Все пассажиры были застрахованы в компании «РЕСО-Гарантия».