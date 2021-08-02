«В понедельник, 2 августа, на главном шоссе в районе Манавгавта в результате ДПТ перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них 9 детей. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21.50», — сообщили в компании.

Там добавили, что туристам была оказана вся необходимая помощь. «В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация по состоянию пострадавших уточняется. Погибло три человека, детей среди них нет. Водить автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, принимающий офис «Интуриста» проинформировал консульство Российской федерации в Анталье, сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП.

«Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания «Ресо-гарантия», — добавили в компании.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что автобус с российскими туристами врезался в заграждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.