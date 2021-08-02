"Самыми посещаемы парками за прошлую неделю стали: Городской парк Богородского округа (79 тыс.), парк Пехорка (57 тыс.) и Пестовский (21 тыс.) в Балашихе, парк Толстого (32 тыс.) и Эко-берег (26 тыс.) в Химках, городской парк в Мытищах (30 тыс.), Парк Елочки в Домодедово (25 тыс.), усадьба Кривякино в Воскресенске (22 тыс.), парк Сестрорецкий в Клину (35 тыс.), парк Раздолье г.о. Одинцовский (12 тыс.)", — говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в парках продолжается акция по раздаче воды для все желающих посетителей. Организованна централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60-ти городских округов. Вода раздавалась каждый день. Всего за неделю роздано 30 тыс. бутылок.

Глава ведомства добавил, что в 25 городских округах региона работают дополнительные сервисы для посетителей: бесплатная раздача брендированных зонтов, установка шезлонгов в теневых зонах для комфортного отдыха посетителей.

Ежедневно в парках проходят различные мероприятия. Так, например, за неделю парки провели более 40 мероприятий, направленных на здоровый образ жизни: утренние зарядки, активное долголетие, пробежки, кроссфит, пилатес, йога.

Несколькими неделями ранее парки Московской области за аналогичный период посетили 925 тысяч человек.