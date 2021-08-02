По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в парках продолжается акция по раздаче воды для все желающих посетителей. Организованна централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60-ти городских округов. Вода раздавалась каждый день. Всего за неделю роздано 30 тыс. бутылок.
Глава ведомства добавил, что в 25 городских округах региона работают дополнительные сервисы для посетителей: бесплатная раздача брендированных зонтов, установка шезлонгов в теневых зонах для комфортного отдыха посетителей.
Ежедневно в парках проходят различные мероприятия. Так, например, за неделю парки провели более 40 мероприятий, направленных на здоровый образ жизни: утренние зарядки, активное долголетие, пробежки, кроссфит, пилатес, йога.
Несколькими неделями ранее парки Московской области за аналогичный период посетили 925 тысяч человек.