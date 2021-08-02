"Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника", — говорится в сообщении.

Дирекция также просит гостей Петергофа "внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов" и остерегаться мошенников.

Фонтаны Нижнего парка будут работать в обычном режиме до 17 октября 2021 года включительно.

В мае 2021 года директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая сообщала, что музей готовится к осеннему празднику фонтанов, который должен был стать юбилейным — его собирались посвятить десятилетию мультимедийного шоу на Большом каскаде.