Как отмечалось ранее, в первом полугодии 2019 года пассажиропоток авиаперевозчика составил 545,16 тыс. человек. Таким образом, в текущем году данный показатель вырос в 1,7 раза.

Пассажирооборот авиакомпании "Азимут" в январе-июне 2021 года составил 1,331 млрд пассажиро-километров, что вдвое больше, чем в январе-июне 2020 года и в 1,9 раза, чем в первом полугодии 2019 года. Загрузка кресел в текущем году составила 85,1%, что на 14,4 процентного пункта (п.п.) больше, чем годом ранее.

В июне пассажиропоток авиакомпании сложился в размере 178,48 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем в июне 2020 года, пассажирооборот вырос в 2,3 раза до 254,749 млн пассажиро-километров. Загрузка кресел увеличилась на 19,2 п.п. и составила 85,5%.

Как сообщалось, авиакомпания в 2021 году планирует перевезти 1,9 млн пассажиров.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году перевез 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — принадлежащей правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".