"У части экипажа перед полетом были положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию. По этой причине медицинская служба "России" не допустила экипаж к выполнению рейса. На данный момент выявляется круг контактирующих, которые также будут отстранены от выполнения полетов", — пояснили в компании.

В пресс-службе также добавили, что "в одночасье потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разные типы воздушных судов. Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон".

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, строгие правила соблюдения профилактических мер распространяются на всех без исключения работников авиакомпании.

"Количество вакцинированного персонала постоянно увеличивается", — отметили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло, рейс из Шереметьево был задержан утром в понедельник на 3,5 часа.