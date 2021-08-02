"Мы рады открытию из Екатеринбурга (направлений — ИФ) Кипра, Болгарии. Это крайне важно. Мы видим, что несмотря на очень высокую стоимость авиабилета, а она доходит до 70 тыс. рублей, из Екатеринбурга в Бургас и обратно у нас полные рейсы. Это внушает уверенность, что будет и большая частота полетов. На будущий год, возможно, это будут рейсы в Варну. По крайней мере, мы делаем все для этого", — сказал Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Эксперт отметил, что на данный момент наблюдается плавное восстановление туристского рынка Уральского федерального округа.

"Мы это связываем с открытием целого ряда направлений, в том числе тех, которые мы относим к массовым. Мы видим хорошую заполняемость рейсов. Естественно, лидирующим направлением, если мы говорим о зарубежных, является Турция — это около 35% выездного рынка. Возможно, к окончанию сезона это количество несколько скорректируется", — подчеркнул Мальцев.

Он подчеркнул, что на данный момент массовых отказов уральских туристов от путешествий в Турцию из-за пожаров не наблюдается.

"Есть у нас пожелания по смене отелей: условно говоря, из района Сиде в район Кемера, мы не можем сказать, что это носит массовый характер. Тем не менее, такие обращения есть, особенно если есть медицинские показания, связанные с заболеваниями легочной системы и так далее, то их стараются выполнить", — сказал Мальцев, отметив, что на данном этапе "не стал бы сильно драматизировать ситуацию". "Конечно, проблема безусловно присутствует, но пока она еще не носит на эту минуту такого характера, что необходимо было бы включаться МЧС и нам", — пояснил эксперт.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что на сегодня пожары в Турции локализованы, а в Анталии с субботы "практически чистое небо".

"На сегодня только в Бодруме была ситуация, когда временно, на сутки, где-то менее, 100 человек вывозили, их вернули в отели. По всем очагам, их более 100, ситуация устранена (...) Ни один наш турист не пострадал", — пояснил он, также отмечая, что массовых отказов зарегистрировано не было.

В конце июля из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны лесные пожары продолжались в течение нескольких дней, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы.