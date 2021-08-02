"Важная новость, будоражащая умы и потребителей, и бизнеса, — открытие Египта. Оно состоялось теоретически, практически — с 9 августа. Назначение пока получила одна авиакомпания и один оператор. РСТ обратился к правительству, к премьеру с просьбой диверсифицировать и по регионам поездки", — сказал Барзыкин на пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что заявлены такие полетные программы из 36 регионов, девять авиакомпаний. "Из Екатеринбурга также такие заявки направлены на авиаперевозку в Египет. Это даст возможность, первое, ускорить погашение задолженности перед потребителями, второе, расширить возможности для отдыха", — отметил Барзыкин.

По его словам, увеличение количества авиакомпаний и туроператоров, которые будут работать по данному направлению, "уберет монопольные элементы". Самое важное, подчеркнул он, "снизить цену".

"Заявленные на сегодня цены по Египту выше Турции даже на 30-40-50%. Да, россияне ждут открытия Египта, ждут безопасного — это достигнуто, но и, конечно, доступного, бюджетного. Эти важные темы", — подчеркнул эксперт.

Правительство РФ разрешило возобновить прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет, с 9 августа. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проводит оценку эпидобстановки.

Авиакомпания "Россия" на прошлой неделе получила разрешение на выполнение с 9 августа рейсов из столичного аэропорта "Шереметьево" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания сможет выполнять по пять рейсов в неделю по каждому маршруту.

Рейсы планируется выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Стоимость туров начинается от 87 тыс. рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3* all inclusive.

"Россия" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.