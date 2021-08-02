«Туристы не отказываются от поездок в Турцию из-за неблагоприятного информационного фона, загрузка бортов в Анталию, Даламан и Бодрум на ближайшие даты вылета составляет 100%. Правда, на прошлой неделе мы заметили снижение темпов бронирования по сравнению с предыдущей», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании отметили, что некоторые путешественники просят поменять регион отдыха, чтобы быть подальше от очагов возгорания.

Падения спроса на Турцию не наблюдается и у туроператоров TUI Россия и Tez Tour.

«В настоящий момент спада продаж туров в Турцию не фиксируем. Глубина и темпы бронирования сохраняются на уровне предыдущих недель. Аннуляций тоже нет», — пояснили в пресс-службе Tez Tour.

Между тем, как рассказали в «Интуристе», появилась тенденция смещения дат заездов в Анталью и на курорты эгейского побережья Турции на сентябрь.

«Туристы и агенты уверены, что к сентябрю проблемы с пожарами на курортах будут полностью ликвидированы и можно будет продлить лето в Турции. По всей видимости, снижение темпов бронирований туров в Турцию является временным явлением», — резюмировали в компании.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны с 28 июля продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла, на территории которой расположены популярные курорты Мармарис и Бодрум: там пришлось эвакуировать несколько отелей, где отдыхали российские туристы.

Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции, основную часть из них к понедельнику удалось взять под контроль.