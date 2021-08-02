При этом данное количество обслуженных пассажиров оказалось на 54% больше и по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года.

На внутренних авиалиниях за 6 месяцев 2021 года было обслужено 1 млн 626 тыс. 553 пассажира, что в 1,7 раза больше как показателя 2020 года, так и 2019-го.

Пассажиропоток на международных рейсах — 18 тыс. 29 человек — снизился по сравнению с показателем I полугодия 2019 года на 84%, а по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года снижение составило 36,5%.

Наряду с увеличением спроса на перелеты по традиционным маршрутам в Москву и Санкт-Петербург, в текущем году из "Храброво" выполняются рейсы по таким новым внутренним направлениям, как Новосибирск, Тюмень, Уфа, Самара, Челябинск, Курск, Брянск, Киров, Петрозаводск, Воронеж. Калининград входит в десятку самых востребованных туристических направлений в России.

Основные международные направления — регулярные рейсы в Минск и чартеры в Анталью. Выполнялись также чартерные рейсы в Каир.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года "Храброво" снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2,1 млн человек.