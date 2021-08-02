РЖД объявили открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора выполнения комплекса работ, включая разработку рабочей документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объекте: "Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги".

Начальная цена контракта составляет 11,43 млрд рублей, источник финансирования — собственные средства РЖД.

В материалах конкурса говорится, что длина моста составит 237,3 метра, ширина — 9,5 метра. Количество ж/д путей на объекте — два с межпутьем 4100 мм. В верхнем уровне башен подъемного пролета предусмотрен машинный зал с оборудованием для подъема и опускания. Внутри одной из башен расположены лестницы, в другой — грузопассажирский лифт грузоподъемностью 500 кг. Проектную документацию разрабатывал "Институт Гипростроймост".

В рамках контракта должно быть построено трехэтажное здание эксплуатации моста, система охраны. Также должны быть выполнены переустройство сетей, установка системы видеонаблюдения, шумозащитных экранов, благоустройство и озеленение территории рядом с мостом.

Победителя конкурса определят 7 сентября. Мост должен быть построен до конца мая 2024 года.

Новый мост станет дублером существующего двухъярусного железнодорожно-автомобильного моста, который был построен в довоенное время и уже выработал свой ресурс. Объект принадлежит РЖД. В Калининграде он является главным на транспортных потоках в направлении западной части региона и портов Балтийск и Светлый.

Как сообщалось, ранее правительство Калининградской области заключило контракт с московской компанией АО "УСК Мост" на строительство разводного автомобильного моста через реку Преголь в Калининграде стоимостью 11,88 млрд рублей.