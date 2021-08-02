"Действие экскурсионного спектакля проходит на территории исторического центра Пятигорска в сопровождении актеров в костюмах XIX века", — говорится в сообщении.

Маршрут длиной 3 км начинается у памятника Лермонтову, затем идет по парку Цветник, от грота Дианы переходит к Академической галерее и Лермонтовскому гроту и заканчивается на Эоловой арфе.

"Сюжет спектакля объединяет прошлое и будущее города, погружая в размышления о предназначении каждого из нас", — уточняется в пресс-релизе.

В экскурсии активно используются элементы иммерсивного театра: главные герои — современные пятигорчане и исторические личности — ведут диалоги и обращаются к каждому из зрителей.

Посетивший вечернюю экскурсию глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что обсудит с организаторами возможность создания отдельной аналогичной программы для школьников.