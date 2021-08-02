"За последние 5 дней в Турции локализовали либо потушили 125 из 132 очагов лесных пожаров", — приводит агентство "Анадолу" слова Пакдемирли.

При этом он указал, что "семь пожаров продолжаются".

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что в воскресенье в ЕС объявили, что мобилизовали один пожарный самолет из Хорватии и два самолета из Испании с целью помочь турецким пожарным в борьбе с бедствием. В ЕС сообщили, что самолет из Хорватии прибудет в Турцию позднее в понедельник, а испанские самолеты — во вторник.

Для борьбы с пожарами в Турции самолеты отправили также Украина, Азербайджан, Россия и Иран.

На фоне ситуации с пожарами в Анталье зафиксировали сильную жару: температура достигла отметки в 42 градуса по Цельсию, что на 5-6 градусов выше среднего температурного значения в этот сезон. Жара, как отмечает AP, затруднила усилия, направленные на сдерживание огня.

Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров восемь человек погибли. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, по меньше мере 27 человек, пострадавших от пожаров, проходят лечение в больницах. Сотни других пострадавших уже выписали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий — диверсия.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.