"21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" состоится VII Международный фестиваль "Джазовые сезоны". В этом году хедлайнерами фестиваля станут: трио кубинца Альфредо Родригеса и музыканты из США — признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Колье и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр", — говорится в сообщении.

Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова и др.

В пресс-службе Минкультуры Подмосковья отметили, что в дни фестиваля от метро "Домодедовская" до музея-заповедника "Горки Ленинские" будут курсировать бесплатные шаттлы.