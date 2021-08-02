Сегодня в 13:20 Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в июле выросли в два раза к 2020 году

МОСКВА. 2 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в июле 2021 года увеличились почти в два раза по сравнению с тем же месяцем 2020 г., до 11 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 27,3% меньше, чем в том же месяце "допандемийного" 2019 года, тогда в дальнем следовании было перевезено почти 14 млн пассажиров.

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