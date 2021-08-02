Фестиваль туристических маршрутов — это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, географии, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Фестиваль объединяет лучших экскурсоводов города, частные, государственные и муниципальные музеи.

Одновременно в 10 часов из разных точек города стартует около 20 экскурсий, подготовленных с учетом интересов различных целевых аудиторий. Их названия говорят сами за себя: "Рязань историческая", "Рязань живописная", "Рязань православная", "Рязань литературная", "Рязань академика И.П. Павлова", "Рязань — столица ВДВ", "Рязанцы — путешественники", "Несколько историй о любви", "Неизвестные истории Лесопарка", "Вкусная Рязань", "Сказочная Рязань", "Занимательная Рязань", "Гостеприимная Рязань" и многие другие.

"К традиционным экскурсиям добавятся новые и направления", — отмечает пресс-служба.

Все экскурсии и посещение музеев проводятся бесплатно, требуется предварительная запись по телефону 49120 28-04-98.