«В настоящее время турецкими правоохранительными органами предпринимаются меры, направленные на установление местонахождения российского гражданина, 2001 г.р., связь с которым была утрачена несколько дней назад. Соответствующее заявление было подано родителями россиянина в органы полиции Стамбула. В свою очередь, Генконсульство направило запрос в местные правоохранительные органы с целью получения информации о ходе и результатах предпринятых мер», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщалось, гражданин РФ Макар Рагин приехал отдыхать в Стамбул 16 июля, а 28 июля перестал выходить на связь. Семья вылетела из Москвы на поиски сына и написала заявление о пропаже в правоохранительные органы. Полиция Стамбула рассматривает две версии исчезновения: согласно одной, турист мог быть задержан во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Другая версия предполагает его связь с незаконными организациями.