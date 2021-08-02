"Единый ски-пасс позволит быть более гибким в выборе курорта под прогноз погоды, под настроение, под компанию. В Архызе большой выбор трасс, на Эльбрусе всегда есть снег, "Ведучи" подходит для расслабленных семейных выходных", — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Хасана Тимижева.

Пресс-служба отмечает, что каждый из курортов имеет свои особенности.

В частности, на "Архызе" почти 30 км трасс на двух склонах. В предстоящем зимнем сезоне будут открыты еще две канатные дороги с дополнительными трассами, а высшая точка курорта поднимется на хребет Абишира-Ахуба, на высоту 3155 м. Сезон длится примерно с декабря по апрель, почти на всех трассах есть искусственное оснежение. Есть освещение, доступно вечернее катание.

Официальные трассы курорта "Эльбрус" спускаются с отметки 3847 м — это самая высокая зона катания в России. Здесь горнолыжный сезон зачастую длится с ноября по июнь включительно. Гостям доступны три очереди гондольной канатной дороги и 17 км трасс. Планируется строительство нескольких подъемников, которые выведут в новые зоны катания.

На курорте "Ведучи" доступны учебный и детский склоны с искусственным оснежением, а также трасса со всесезонным покрытием длиной 900 м, где можно кататься даже летом. В ближайшие годы на этом курорте планируется построить три канатные дороги на северном склоне хребта Данедук, от которых вниз пойдут почти 9 км трасс разной степени сложности.