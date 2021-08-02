"Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика", — сообщил Мишустин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что размер гранта будет рассчитываться исходя из сроков ограничений по формуле — половина МРОТ на одного работника за две недели простоя (если ограничения будут больше двух недель, то грант будет пропорционально увеличиваться до 1 МРОТ).
"В зависимости от ситуации на местах, это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения (сферы транспорта — ИФ) и бытовые услуги", — перечислял ранее Решетников возможные сферы, где могут выделяться такие гранты.