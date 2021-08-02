"Правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. В ряде регионов сохраняется, а в других вводятся новые ограничения для более эффективной работы по борьбе с распространением коронавируса. И чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика", — сообщил Мишустин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что размер гранта будет рассчитываться исходя из сроков ограничений по формуле — половина МРОТ на одного работника за две недели простоя (если ограничения будут больше двух недель, то грант будет пропорционально увеличиваться до 1 МРОТ).

"В зависимости от ситуации на местах, это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения (сферы транспорта — ИФ) и бытовые услуги", — перечислял ранее Решетников возможные сферы, где могут выделяться такие гранты.