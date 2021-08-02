"С учетом мнения туроператоров и отельеров, в августе общий турпоток прогнозируется на уровне 1,25 млн человек. В 2020 году за этот же период Геленджик принял 937 тыс. человек, то есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Глава города также отметил, что прогноз будет корректироваться в сторону увеличения с учетом развития ситуации с вакцинацией в регионах.

"На самом деле сейчас Геленджик испытывает пиковые нагрузки на все отрасли городского хозяйства в связи с повышенным туристическим потоком. Заполняемость работающих предприятий составляет 86%", — написал Богодистов.

На начало августа в Геленджике единовременно находятся более 90 тыс. туристов. На курорте работает 91 предприятие санаторно-курортного комплекса и 2 тыс. 785 гостиниц, отелей, гостевых домов и частных средств размещения.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Краснодарском крае действуют более жесткие правила размещения гостей в отелях. Совершеннолетние граждане при заселении обязаны представить сертификат о вакцинации (справку о прохождении первого этапа вакцинации) или документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала "Госуслуги" (если со дня выздоровления прошло не более полугода).

Также при заселении разрешается предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения). При этом гость обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех последующих дней.

Если турист не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.