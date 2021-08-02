"Сегодня выделим почти четыре млрд рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

О запуске программы с 1 сентября объявил ранее президент РФ Владимир Путин.

"Пушкинская карта" позволит почти 13 млн молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что президент поручил правительству разработать механизм, который поможет каждому желающему — юноше или девушке во возрасте от 14 до 22 лет, — приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счёт.

"В этом году номинал карты составит три тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц. Действовать "Пушкинская карта" станет на территории всей страны без ограничений. Подать заявку на оформление карты можно будет с первого сентября в личном кабинете на портале государственных услуг. Уверен, что эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли", — сказал Мишустин.