"Всего на участие было выдвинуто 192 туристических маршрута, охвативших 60 регионов Российской Федерации, от 96 туроператоров. Больше всего туристических маршрутов предложили для Дагестана и Республики Саха (Якутия) — 13 и 12 соответственно", — рассказал представитель ведомства.

Как сообщает пресс-служба АСИ, подведение итогов проекта пройдет 11-12 августа.

"Эксперты оценят и проведут рейтингование турмаршрутов и продюсеров впечатлений. 11 августа конкурсная комиссия выберет 30 финалистов — команд под руководством продюсеров впечатлений с 60 маршрутами. Они примут участие в акселерационной программе и спроектируют еще один, дополнительный, турмаршрут из поступивших в "Фабрику идей" локаций и активностей со всей страны. Решение конкурсной комиссии и 30 продюсеров впечатлений объявят 12 августа", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в официальный реестр Минтуризма Дагестана входят 45 паспортизированных туристических маршрутов, 13 из них являются брендовыми. Кроме того, разработан первый в республике брендовый кольцевой маршрут "Легенды Дагестана". В него включены более 100 наиболее популярных туристских объектов в 17 муниципальных образованиях и трех городских округах.

Сеть туристических маршрутов охватывает практически все районы и города республики. Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Казбековский район (Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище), Гунибский район (Гуниб, Чох, Гамсутль), Кумторкалинский район (бархан Сари-кум), Дербент и Дербентский район (крепость Нарын-кала, экраноплан "Лунь") и другие.