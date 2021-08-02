"Площадь разработки проекта планировки территории (ППТ) составила почти 15 га. Планировочное решение разработано для строительства подъездной дороги к горнолыжному комплексу, размещение которого запланировано в поселении Щаповское", — рассказала руководитель ведомства Анастасия Пятова.

Проект предусматривает реконструкцию более 600 м местный автодорог, 110 м местных улиц в деревне Ознобишино, строительство дороги длиной 1 км к горнолыжному комплексу и 55-метрового моста через реку Моча. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход и благоустроить прилегающие территории.