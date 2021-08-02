"По статистике, мы на сегодня на внутреннем рынке вышли на 90% общего объема 2019 года по потокам, это информация Ростуризма. Цифры значимые, потому что в 2020 году мы потеряли более 40% турпотока и около 60% по выручке. Этот год, мы в этом уверены, к концу года выйдет на уровень 2019 года. Даже, возможно, с небольшим плюсом", — сказал Барзыкин на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, ни стихии, которые "бушевали" на юге страны и в целом по России, ни коронавирусные ограничения, которые вводятся в регионах, не повлияли на потоки радикально.

"Хотя, конечно, они сдерживают потоки, вносят определенный негатив, а для бизнеса — соответствующие проблемы, ограничения и, самое главное, обременения", — подчеркнул Барзыкин.

За первое полугодие 2021 года, говорит эксперт, основными генераторами турпотока стали черноморское побережье, Краснодарский край — плюс 15%, Республика Крым — также прирост турпотока около 15%.

"Внутренний рынок наполняется и в целом по России по сравнению с прошлым годом. Открываются чартерные программы, которые поддерживаются, субсидируются Ростуризмом на 12 направлениях", — сказал Барзыкин, отметив, что такие программы коснулись Калининграда, озера Байкал, Бурятии, Сахалина, Камчатки и ряда других направлений, на которые "мы со средним бюджетом вряд ли попали бы". "Программы дают возможность сэкономить от 40 до 60%", — подчеркнул эксперт.