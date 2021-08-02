"Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников", — сказал Чернышенко, которого цитирует сайт правительства РФ.

Так, в этом году планируется завершить строительство северо-восточного обхода Дивеева, автостанции и перехватывающей парковки в селе. Здесь также идет строительство Саровских врат и духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского. Еще одним местом притяжения местных жителей и туристов, по мнению вице-премьера, станет набережная, работы по ее строительству и благоустройству планируется завершить в декабре. После их окончания Дивеево станет первым селом в России со своей набережной.

"В целом реализация мероприятий по развитию кластера позволит повысить качество жизни людей и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туристов", — сказал Чернышенко.

Ежегодно Дивеево посещает до 350 тыс. туристов со всей страны и из-за рубежа. По расчетам правительства, к 2026 году количество путешественников в Саровскую и Дивеевскую обители увеличится в три раза — до 1 млн человек в год.