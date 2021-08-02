Кроме того, участники уже действующей на территории Дальнего Востока программы "Дальневосточный гектар", освоившие льготные участки и оформившие их в аренду или в собственность, получат возможность взять дополнительные наделы. Соответствующие поправки также вступают в силу с 1 августа.

"Программа по выделению одного гектара показала неплохие результаты на Дальнем Востоке. Землю получили более 94 тыс. людей. Теперь такая возможность есть для тех, кто живет в Арктической зоне. Предоставление одного гектара — это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готовы брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса. Человек сам решает, что ему делать на том участке, который он выбрал. Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли", — отметил зампред правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Гражданам для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф, интегрированный с федеральной информационной системой "НаДальнийВосток.РФ", в указанных регионах доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Территории, на которых северяне смогут выбрать земельный участок, формировались с учетом инфраструктурной составляющей, а также интересов коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике. Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).

Первые полгода "гектары" в Арктике будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа "Дальневосточный гектар" является одной из социальных инициатив правительства РФ. Она стартовала в 2016 году. Распространение программы на Арктику, а также выделение второго "дальневосточного гектара" позволит более активно вовлекать землю в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические и другие проекты.

Для участников программы открыта бесплатная круглосуточная линия обратной связи. Обращения граждан принимаются по телефону 8-800-200-32-51, а также по электронной почте через форму обратной связи на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".