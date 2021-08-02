В Генконсульстве "Интерфаксу" сообщили, что записаться на подачу документов можно, отправив письмо на электронную почту дипмиссии. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество тех, кто планирует поехать в Венгрию, город проживания, контактный телефон и дату планируемой поездки.

"На туристическую визу вы можете подать документы, если у вас есть прививочный сертификат на английском языке. (...) Виза будет однократная, только на Венгрию", — пояснил собеседник агентства.

На данный момент производится запись на подачу документов на следующую неделю, однако время подачи документов можно согласовать с сотрудниками Генконсульства.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Посольство Венгрии в РФ также сообщало, что будет принимать документы на визу с сертификатом о вакцинации от коронавируса любым российским препаратом. Там напомнили, что со 2 августа можно подать заявление на визу по всем целям поездок.

В настоящее время в России зарегистрированы три двухкомпонентных вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".