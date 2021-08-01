Он отметил, что пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла. Министр уточнил, что, в частности, ситуация носит управляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла, где накануне из-за наступления огня туристов эвакуировали из нескольких отелей.

Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли.

До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий — диверсия.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину ненастья. Между тем, метеорологи прогнозируют, что в понедельник во многих районах Греции и других стран Южной Европы температура достигнет 42 градусов по Цельсию.