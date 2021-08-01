"Дайвинг-туризм является приоритетом в национальной стратегии туризма до 2030 года. Это важный сектор для страны как туристического направления, и он может внести значительный вклад в привлечение как специализированного, так неспециализированного туризма. MUSAN дополняет предлагаемый Кипром продукт уникальным способом, который, как мы считаем, сегодня полностью понятен всем”, — сказал на церемонии открытия парка министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

Мэр курорта Айя-Напа Кристос Заннетту сообщил, что инвестиции в создание музея составили миллион евро.

“Я очень рад.что этот проект открыт во время моего пребывания на посту мэра. Он является наследием для будущих поколений и содержит множество символов. Я горжусь тем, что в скульптурах изображены два молодых киприота. Сегодня, в это сложное для всего мира время, мы поднимаем Кипр на новую высоту. Проект знаменует собой новое начало для Кипра и обогащает туристический продукт страны, становится частью национального достояния", — подчеркнул мэр.

Фото: Павел Лапшин

По словам министра транспорта и коммуникаций и бывшего мэра курорта Яниса Карусоса, музей может дополнительно привлечь в регион около 50 тыс. туристов со всего мира.

Скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор сообщил, что «музей является произведением искусства сам по себе». Он пояснил, что в природа в нем будет художником и с течением времени внесет свои коррективы. Скульптуры были разработаны и сделаны из материалов, которые привлекают морских обитателей. Они размещены на разной глубине, создавая таким образом идеальные условия для морской жизни на всех уровнях. Объекты парка сделаны из инертных материалов, с нейтральным pH, чтобы не навредить окружающей среде.

Фото: Павел Лапшин

Музей создан на песчаном участке морского дна в 200 метрах от пляжа Пернера в Айя-Напе. Ожидается, что благодаря ему со временем будет обогащаться биоразнообразие этой зоны моря. Посетить уникальный подводный парк могут не только дайверы, но и пловцы с маской.

Проект на Кипре – это уже вторая подобная работа Джейсона де Кайреса Тейлора. Первый парк подводных скульптур Молинере был создан на Гренаде и вошел в список 25 чудес света National Geographic. Художник использует свои знания и навыки в качестве скульптора, специалиста по охране окружающей среды, подводного фотографа и дайвинг-инструктора для создания уникальных произведений искусства, которые дополняют выставочное пространство, одновременно улучшая морскую жизнь.