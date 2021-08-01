"С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%", — говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Документ подписан в середине июля.

Похожие меры уже действуют в Севастополе, губернатор города федерального значения Михаил Развожаев сообщил после заседания оперштаба 23 июля, что детские лагеря региона теперь "работают в режиме обсерватора (персонал не покидает территорию в течение смены").

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в республике Крым во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад.

"Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается напряженной и держится на довольно высоких цифрах", — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.