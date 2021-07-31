"Около 15.00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, эвакуация проходит организованно и без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте.

По словам дипломатов, властями предпринимаются все необходимые меры по борьбе со лесными пожарами в Анталье и Мугле. Однако в условиях экстремально высокой температуры (свыше 40 градусов), низкой влажности и ветреной погоды основные очаги активного горения взять под контроль пока не удается.

По данным на 31 июля, российские граждане среди пострадавших, эвакуированных или госпитализированных в результате природного катаклизма не значатся.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы.