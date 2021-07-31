"61,1% доходов были получены за счет сдачи номеров, 28,3% — от услуг общепита, 2% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,6% — от других услуг", — отметили в Госкомстате.

В целом, в январе-июне 2021 года туристы в Азербайджане совершили 694,7 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 18,6%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 51,7%. В Габале этот показатель составил 8,5%, в Гусаре — 5,7%, в Губе — 5,2%, в Лянкяране — 4,9%, Шабране — 4,2%, Хачмазе — 3,6%, Нафталане — 2,8%, Шемахе — 2%, Мингячевире — 1,6%, в Нахчыванской Автономной Республике — 1,2%, в Масаллы -1,1%, в Гяндже — 0,8%, Гахе — 0,7%, Загатале — 0,6%, Шамкире — 0,5%, в других городах и районах — 4,9%.

При этом 132,8 тыс., или 19,1% ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства (спад в 2,6 раза). Из них 15,7% приходится на туристов из Турции, 15,2% — Великобритании, 10% — России, 5,1% — Италии, 4,3% — Германии, 2,9% — США, 2.6% — Украины, по 2% — Израиля и Нидерландов, 1,9% — Беларуси, 1,7% — Казахстана, 1,5% — Франции, 1,3% — Норвегии, 33.8% — из других стран.

85,5% ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства пришлось на долю гостиниц Баку, 5,2% — Гусар, 3% — Габалы, 1,7% — Нахчыванской АР, 1,2% — Шабрана, 0,9% — Нафталана, по 0,8% — Мингячевира и Губы, 0,9% — гостиниц в других городах и районах Азербайджана.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 561,9 тыс., что в 2,3 раза превысило показатель за первое полугодие 2020 года.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 9% против 7,6% годом ранее, в том числе по Шабрану — 47,1%, Бейлагану — 23,4%, Лянкярану — 17,6%, Нафталану — 17,1%, Шамкиру — 16,3%, Губе — 15,2%, Габале — 13,7%, Барде — 12,8%, Джалилабаду — 12,8%, Баку — 11,9%, Агджабеди и Гусару — по 11,6%, Шемахе — 10,8%.