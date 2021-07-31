Эрдоган сообщил, что в список "зон стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Кроме того, турецкий президент пообещал сделать все необходимое для восстановления пострадавших районов.

Природные пожары продолжают бушевать в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери. Однако, по словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика". Он отметил, что уже 60 очагов возгорания находятся "под контролем".

Эрдоган призвал в пятницу дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране.

Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий — это диверсия.