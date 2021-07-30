"На развитие "Эльбруса" до 2023 года предусмотрено 8,6 млрд рублей. На эти средства предстоит построить 30 км новых трасс, в 5 раз увеличить номерной фонд. В планах привлечь 24 млрд рублей частных инвестиций в туристскую и горнолыжную инфраструктуру. Для этого нужно решить основные вопросы, сдерживающие развитие курорта", — приводит пресс-служба слова Решетникова.

Кроме того, в планах до 2030 года — увеличить протяженность трасс с 17 до 47 км и число мест размещения до 4,2 тыс., а также принимать больше миллиона туристов в год.

Как отметил Решетников, турпоток курорт за первое полугодие показывает рост к "доковидному" 2019 году в 1,6 раза (62%).

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и семь подъемников. Курорт "Эльбрус" входит в АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Согласно списку аффилированных лиц на 30 июля 2021 года, 100% уставного капитала КСК принадлежит Минэкономразвития РФ.