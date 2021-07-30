"С 7 августа запускается пилотный водный кольцевой "Невский маршрут", который свяжет шесть городских причалов, расположенных на Неве в центре Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Маршрут соединит "туристические" причалы на Мытнинской набережной, у Летнего сада, на Петровской и Арсенальной набережных, у Кунсткамеры и Адмиралтейства.

Речные кораблики будут ходить с 11 до 19 часов с получасовым интервалом. Каждая остановка займет три минуты. На маршрут выйдут три однопалубных судна с крытым салоном, панорамными окнами и открытой палубой.

Стоимость билета на полный кольцевой маршрут составит 700 рублей. Для детей и льготников — 500 и 600 рублей.

Можно оплачивать проезд по отдельным участкам. Путь от одной остановки до другой обойдется в 100 руб. Билеты будут продаваться на самих причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, на сайтах судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru и на сайтах-агрегаторах туристских услуг.

Проект организован комитетом по транспорту по инициативе комитета по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга.