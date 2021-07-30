Россия опустилась на второе место по турпотоку в Турцию в первом полугодии, немного уступив Украине (772,4 тыс. туристов). Тройку лидеров замыкает Германия, откуда приехали 516,4 тыс. путешественников. За ней следует Болгария (332,3 тыс.), замыкает первую пятерку Иран (318,3 тыс. туристов).

Согласно статистике, больше всего туристов прибыли в Турцию в июне – 2,1 млн.

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию с января по июнь, составило 5,7 млн, это на 27% больше, чем в 2020 году, когда страна была закрыта с конца марта по июнь.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Стамбул (2,7 млн), провинции Анталья (1,5 млн), Эдирне (611,3 тыс.), Мугла (152,7 тыс.) и Ширнак (125,8 тыс.).