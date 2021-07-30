"Отели прибрежного кластера стабильно наращивали загрузку на протяжении 2021 года, и по итогам полугодия достигли 68% против 55% в аналогичном периоде 2019 года. Наиболее высокие показатели загрузки фиксируются в объектах 4*, которые по результатам шести месяцев были заполнены на 75%, а в апреле-июне – на 80%", — сообщает компания.

По ее данным, в горном кластере загрузка отелей в первом полугодии также выросла до 66,6%, что на 2% превышает уровень доковидного 2019 года.

"Средневзвешенный тариф в отелях у моря увеличился по сравнению с первой половиной 2019 года на 31%, до 9,4 тыс. руб., тогда как в Красной Поляне он прибавил 65% и достиг 10,4 тыс. руб. Самая значительная динамика наблюдается в отелях 5*, где показатель вырос более чем в 1,7 раза к 2019 году и достиг 16,8 тыс. руб. на море и 12,5 тыс. руб. в горах", — показало исследование JLL.

Как подчеркивают в компании, такой рост связан с тем, что отели региона получили клиентов, которые традиционно выбирали зарубежные направления, и это помогло им сравняться по ценам с московскими гостиницами класса "люкс".

"Такого колоссального роста гостиницы Сочи не демонстрировали даже в период Чемпионата мира по футболу. В отличие от рынков Москвы и Санкт-Петербурга, гостиницы Сочи смогли не только восстановить доходность номеров, но и превысить уровень 2019 года", — сообщает компания.

Правда, по ее данным, перспективы второго полугодия пока туманны из-за регулярно меняющихся правил заселения в отели Краснодарского края и открытия Турции.

"Июнь, судя по всему, станет рекордным летним месяцем, успех которого уже не повторится в нынешнем году. Основное падение мы прогнозируем в августе: складывается впечатление, что межсезонье в Сочи наступит раньше обычного. В целом ограничения, связанные с COVID-19, и непредсказуемая пандемическая ситуация делают прогнозы на вторую половину года малоэффективными", — считает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.